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Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı olduğu bildirildi.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
19.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:00

 Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı olduğu bildirildi.

Siyah beyazlı kulüpten 33 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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