Beşiktaş'ta yeniden Mario Balotelli sesleri! Şampiyonlar Ligi fırsatının doğmasıyla birlikte ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini en kısa sürede doldurmaya çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi fırsatının doğmasıyla birlikte ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerini en kısa sürede doldurmaya çalışıyor.

Siyah beyazlıların son 3 sezondur gündeme gelen Mario Balotelli için kulübü Brescia'ya kiralamak için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerinde ücret istemesi yönetim olumlu bakmazken maaşının yarı yarıya bölüşülmesi için Brescia ile görüşmeler sürüyor. İtalyan ekibi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Balotelli'yi serbest bırakırsa oyuncuya ödenecek rakam yükseltilecek.

ZE LUIS VE AKPOM'DA SON DURUM

Ze Luis'in şu an için Türkiye'de oynamak istememesi ve Porto'nun para kazanmak için bonservisle satma isteği nedeniyle bu transfer şimdilik askıya alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği forvet Chuba Akpom için de Yunanistan ekibi PAOK ile görüşmeler devam ediyor

Kaynak: Hürriyet