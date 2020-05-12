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Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Domagoj Vida ve Jeremain Lens ile bir görüşme yaptı. İki futbolcuya da rest çeken yönetim, 15 gün içinde indirim kararı vermelerini ya da istedikleri kulübe gitmelerini istedi.

Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
12.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:00

Beşiktaş'ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.

Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon Euro ücret kazanan Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Lens bulunuyordu.

"15 GÜN İÇİNDE KARARINIZI VERİN YA DA GİDİN"

Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletilirken, "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" teklifi yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Kaynak: Hürriyet

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