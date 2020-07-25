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Beşiktaş'ta veda eden Burak Yılmaz, ayrılması gündemde olan Gökhan ve Caner'e seslendi: Ayrılırlarsa çok kırılırım

Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve ayrılmalarını istemediği eski takım arkadaşları için "Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım" dedi.

25.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:29

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, siyah beyazlı formayla geçirdiği günlerden sonra takımdan ayrıldı ve Fransız ekibi Lille'in yolunu tuttu. Deneyimli oyuncu, takımdan ayrılması konuşulan diğer arkadaşları Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 35 yaşındaki santrfor, ikilinin Beşiktaş'tan ayrılması durumunda çok kırılacağını söyledi. Burak, "Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım" ifadelerini kullandı.

"GİTTİKLERİ TAKIMIN ŞANSI ARTAR"

Burak, Türkiye'nin en iyi bekleri olarak nitelediği arkadaşlarının gideceği takımın şansının artacağını da söyledi ve Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımızdan gitmezler" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

21 GOLE DİREKT KATKI

Burak Yılmaz, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon çıktığı 26 maçta 21 gole direkt katkı sağladı ve 14 gol, 7 asist kaydetti.

Beşiktaş'ta veda eden Burak Yılmaz, ayrılması gündemde olan Gökhan ve Caner'e seslendi: Ayrılırlarsa çok kırılırım
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