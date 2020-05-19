Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
19.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:01
Beşiktaş'tan oyuncular, teknik ekip ve çalışanların sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi. Siyah-Beyazlılar, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
TÜM SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.
Daha önce yapılan açıklamalarla 9 Mayıs'ta ismi verilmeyen bir futbolcu ve bir çalışanda; 14 Mayıs'ta ise sekiz kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.
Kaynak: DHA