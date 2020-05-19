Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Beşiktaş, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan oyuncular, teknik ekip ve çalışanların sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi. Siyah-Beyazlılar, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

TÜM SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

Daha önce yapılan açıklamalarla 9 Mayıs'ta ismi verilmeyen bir futbolcu ve bir çalışanda; 14 Mayıs'ta ise sekiz kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

Kaynak: DHA