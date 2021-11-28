Beşiktaş'ta Teixeira 3-4 hafta yok

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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