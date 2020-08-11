Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, sağlık kontrolünden geçti.
11.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:21
Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: DHA