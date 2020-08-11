Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA