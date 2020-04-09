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Pedro Rodriguez Ledesma, Koronavirüs, Guingamp, Spor

Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan Portekizli oyuncu Pedro Rebocho ile yollar ayrıldı.

09.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:18

Koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti. Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki sol bekle yola devam etmeme kararı alan yönetim, bu planını oyuncuya da menajeri aracılığıyla iletti.

BEŞİKTAŞ'TA 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Fransa temsilcisi Guingamp'tan büyük umutlarda kiralanan Pedro Rebocho, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sözleşmesinde '20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan Portekizli oyuncu, Kartal'da lig ve Avrupa'da toplam 13 mücadelede bu maddenin gerektirdiği şekilde süre almıştı.

Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
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Haber Yorumları (1)
ASİST KRALI: Bence sabredilebilirdi. Geldiği ülkede asist kralıydı. Abdullah Avcının oyun anlayışı yüzünden başarısız bir görüntü çizdi.
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