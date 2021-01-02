Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

02.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:55

Beşiktaş'ta haftaiçi antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal, pazar günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda Cezayir asıllı Fransız futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Ghezzal, haftaiçi yapılan antrenmanda sakatlanmıştı.

ASİSTLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sezon başında Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

3 EKSİK DAHA VAR

Öte yandan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 3 Ocak Pazar günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
Haber Yorumları (1)
ADİL: vah vah 5 gol yicez şimdi maça çıkmayalım 3-0 olsun bari 5 olmasından iyidir.
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