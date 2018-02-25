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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe Derbisinde Yok

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta, mide rahatsızlığı geçiren Oğuzhan Özyakup son dakikada kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'de merakla beklenen Beşiktaş-Fenebrahçe derbisinden önce siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'tan gelen kötü haberle sarsıldı.

OĞUZHAN'IN YERİNE TOLGAY ARSLAN GÖREV ALACAK

Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.

Talisca'nın yokluğunda kadroda olması beklenen Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan görev aldı.

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