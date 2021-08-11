Beşiktaş'ta Mert Günok tamam
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleye önemli bir takviye yapıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleye önemli bir takviye yapıyor.
Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'u renklerine bağlıyor. Bugün Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın bonservis konusunda anlaşma sağladığı öğrenilirken, Mert Günok'un sağlık kontrolünün ardından siyah beyazlı takıma katılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş