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Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yıldız futbolcu Mario Balotelli ile yakın temasları bulunan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İtalyan milli oyuncu, taraftarın sosyal medyadaki "Come to Beşiktaş" çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi.

10.08.2020 07:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:49

Sergen Yalçın yönetiminde pandemi arası sonrası Süper Lig'e damga vuran, yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan itibaren katılacak olan ve ilk maçını 25 veya 26 Ağustos'ta oynayacağı açıklanan siyah beyazlı ekip UEFA'ya kadrosunu 20 Ağustos'a kadar bildirmek zorunda.

Bu nedenle acele eden siyah beyazlı ekipte ilk hedef ise Mario Balotelli oldu. Yıldız futbolcu, taraftarların yaptığı "Come to Beşiktaş" çağrısına yanıt verip sosyal medyadaki paylaşıma kalp emojisi koydu.

Bu yorum, transfer iddialarını güçlendirdi. 29 yaşındaki golcü ayrıca, paylaşımı da beğenerek taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

TEKLİF 2.5 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Kulübün 1.9 milyon euroluk maaş tekliflerini 2.5 milyona çıkardığı öğrenilirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onay vermesi durumunda son kez masaya oturulacak ve imzalar atılacak

İTALYA'YA GİDİYOR

Teklifi yapan Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, transfer heyeti ile hafta içinde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncu ile menajeriyle bir araya gelerek yeni bir görüşme yapacak. Balotelli'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın kulübü Brescia'nın da tecrübeli oyuncuyla yolları ayırmak istediği öğrenildi.

SEFEROVİC İÇİN KİRALAMA YÖNTEMİ

Siyah beyazlıların diğer golcü adayı ise Benfica'da forma giyen Haris Seferoviç. 2024'e kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor.

ROCO GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Hem Balotelli hem de Seferoviç isimlerine Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.

Öte yandan gidecek isimler de belirleniyor. Yönetim, iki sezonda 27 maçta şans bulabilen ve Yalçın'ın takımda düşünmediği Roco'dan kendisine takım bulmasını istedi. Yöneticilerin, "Bonservisini bedelsiz verelim, yollarımızı ayıralım" dediği, yıllık 1.5 milyon euro kazanan 27 yaşındaki Şilili savunma oyuncusunun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

ÇİFTE SEZON AÇILIŞI

Beşiktaş Futbol Takımı, 2020- 2021 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ilk antrenmanın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

Siyah beyazlıların erkek basketbol takımı da bugün sahaya inecek. İlk çalışma Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Kamp çalışmaları için 12 Ağustos'ta Bolu'ya gidecek olan takımın hazırlıklarını 19 Ağustos'a kadar bu kentte sürdüreceği aktarıldı. Beşiktaş'ın 1 Eylül'de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül'de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül'de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacağı ifade edildi.

Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
HAYLASS: Niye 2, 5 milyona çıkarılıyor? Hani para yoktu? O kadar futbolcunun 100 bin eurosuna gözü diktiniz para yok diye. . . Harbi ne karaktersiz yöneticilere kaldık ya. . . .
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BEŞİKTAŞ DELİSİ: Arkadaş anlamıyorum ne bu Balotelli takıntısı. Oyuncu mu kalmadı ? Mancherster gibi bir takımdan brescia''ya kadar düşmüş her takımda kadro dışı bırakılmış bir psikopat neden bu ısrar? Türkiye gibi bir lig de futbolla politika içiçeyken bu adama futbol oynatırlar mı ?
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NİRVANA: Vazgeçin bu adamdan . Bununla uğraşılmaz . Taraftarın beyenmediği Necip bunu sahadan sildi karşılıklı oynarken . Buna 2, 5 mly euro verecektiniz , o zaman Burak niye gitti . CENK TOSUNU kiralayın . Elneny kalsın . Vida kalsın . Santrafor gerekirse Umut Nayir oynasın . Tosun , Güven ve Umut yeter .
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