Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

29.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:11
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile günü noktaladı. Diğer oyuncular, sahada gerçekleşen ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 31 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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