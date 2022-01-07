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Beşiktaş'ta Karaveli dönemi bitiyor! Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Sezonu Önder Karaveli ile bitirmeyi planlayan Beşiktaş, gelecek yıl ise takımı yabancı hocaya emanet edecek. Listenin ilk sırasında Alman Jens Keller yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Önder Karaveli, siyah-beyazlı ekipte sezon sonuna kadar görev yapacak. Ajansspor'un haberine göre Kara Kartal, yeni sezona ise yabancı hocayla girecek.

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Direktörü Ceyhun Kazancı birçok isimle temas kurdu. Listenin ilk sırasında Jens Keller yer alıyor. Alman teknik adamla görüşmeler yapıldı. 51 yaşındaki hocaya yıllık 600 bin euro teklif edildi.

Son olarak Almanya'da Nürnberg'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, daha önce Ingolstadt, Union Berlin ve Schalke'de görev yaptı. Kariyerinde 255 maça çıkan Keller; 126 galibiyet, 77 mağlubiyet ve 52 beraberlik aldı. 2013-2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile son 16 maçına çıkan başarılı hoca, Real Madrid'e elendi.

Önder Karaveli'nin teknik ekipte yer alacağı Beşiktaş'ta yüksek kontratlı oyuncularla yollar ayrılacak. Altyapı destekli kadroya yönelecek Kartal'da Lens, Ljajic, Vida, Batshuayi, Pjanic gibi isimler gelecek sezon kadroda olmayacak.

Sergen Dağ
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