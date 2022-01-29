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Beşiktaş'ta Karaveli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında

Demirören Haber Ajansı, Adem Akalan - Spor
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Beşiktaş'ta Karaveli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, antrenman öncesi basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, antrenman öncesi basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında yer aldı.

Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kamp devam ederken sabah saatlerinde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Antrenman öncesinde sahaya gelen teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, hazırlıklarını yaptıkları esnada saha kenarında yer alan basın mensupları hatıra fotoğrafı çekimine hazırlandı. Bu esnada, fotoğrafa davet edilen Önder Karaveli ve yardımcıları gruba dahil oldu. Hatıra fotoğrafı için gazetecilerin teklifini geri çevirmeyen Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafı karesinde bulundu.


Beşiktaş'ta Karaveli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında

Beşiktaş'ta Karaveli basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haber

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