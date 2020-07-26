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Beşiktaş'ta kaleci transferi için adaylar Harun Tekin ve Günay Güvenç!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı!

Beşiktaş'ta kaleci transferi için adaylar Harun Tekin ve Günay Güvenç!
26.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:19

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı! Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı "Kaleye Türk bir kaleci transferi yapacağız" açıklamasının ardından gündemdeki iki isim ortaya çıktı: Harun Tekin ve Günay Güvenç...

Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından "Net söyleyeceğim bir şey var. Kaleyi Türk yapacağız, Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci transfer edeceğiz. Federasyonun çıkarttığı kararla sahada 8 yabancı oynayabileceğiz. Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk kaleci alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz." sözlerini kullanmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİ TEKLİF...

Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda Harun Tekin transferini çok istediği belirtilirken önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye resmi bir teklifle gitmesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 2 Süper Lig maçında kaleyi koruyan Harun Tekin'in 2021 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

GÜNAY GÜVENÇ, BEŞİKTAŞ'A MI DÖNECEK?

Beşiktaş'ta gündemdeki bir diğer kaleci Günay Güvenç'in de Harun Tekin gibi bir senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Gaziantep FK kalesini koruyan Beşiktaş'ın eski kalecisi Günay, bu sezon 31 maçta görev almıştı.

 

Kaynak: Hürriyet

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