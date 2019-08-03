- Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

626 oyla Tevfik Yamantürk yeniden başkan seçildi

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Divan Başkanlığı Kurulu seçimi tamamlandı. Vodafone Park'ta 947 üyenin oy verdiği seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır başkanlık için yarıştı. 17.00'de kapanan sandıkların sayımı sonucunda 941 geçerli oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, tekrar Divan Başkanlığı'na seçildi. Diğer başkan adaylarından Haluk Karakut 29, Şeref Nasır ise 286 oy aldı.

Yamantürk: "Bir kulübün de bir başkanı olur"

Başkan Tevfik Yamantürk, seçim sonrası şunları söyledi:

"Bu sıcakta buralara kadar gelip, oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35 oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem."

İşte sandık sonuçları:

1. Sandık

Kullanılan oy: 185

Geçerli oy: 184

Tevfik Yamantürk: 106

Haluk Karakurt: 6

Şeref Nasır: 72

Boş: 1

2. Sandık

Kullanılan oy: 161

Geçerli oy: 159

Tevfik Yamantürk: 114

Haluk Karakurt: 3

Şeref Nasır: 42

3. Sandık

Kullanılan oy: 166

Geçerli oy: 164

Tevfik Yamantürk: 97

Haluk Karakurt: 6

Şeref Nasır: 61

4. Sandık

Kullanılan oy: 161

Geçerli oy: 161

Tevfik Yamantürk: 113

Haluk Karakurt: 5

Şeref Nasır: 43

5. Sandık

Kullanılan oy: 147

Geçerli oy: 146

Tevfik Yamantürk: 101

Haluk Karakurt: 5

Şeref Nasır: 40

6. Sandık

Kullanılan oy: 127

Geçerli oy: 127

Tevfik Yamantürk: 95

Haluk Karakurt: 4

Şeref Nasır: 28

Kaynak: İHA