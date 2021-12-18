Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, N'Koudou, Mert Günok, Alex Teixeira ve Kenan Karaman derbi kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcular, Fenerbahçe maçında yok

Beşiktaş'ta derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcular, Fenerbahçe maçında yok

 Vitor Pereira'nın tüm derbi planları altüst oldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Vitor Pereira'nın tüm derbi planları altüst oldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

 Son Dakika: Kadın futbolunda oynanan tarihteki ilk derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Son Dakika: Kadın futbolunda oynanan tarihteki ilk derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title