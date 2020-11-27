Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

27.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:11
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, çarşamba günkü idmanda baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun derbide forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.GÖKHAN TÖRE'DE ZORLANMABu arada, önceki gün idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Deneyimli futbolcunun dev mücadelede forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

 

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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