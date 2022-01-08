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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi tamam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a, ardından karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Michy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.


Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi tamam

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