Beşiktaş'ta 4 İsmin Bileti Kesildi!

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon planlarında sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar'a da yer vermeyi planlamıyor. Yılda 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda "Her türlü kolaylık" sözü verildi.

ADANA DEMİR GERİ GÖNDERDİ

Orkan Çınar 2017 yılının yaqz transfer döneminde o sezon küme düşen Gaziantepspor'dan transfer edilmiş ve Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanması üzerine Konyaspor'a kiralanmıştı. Son olarak bu sezon başında 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralanmış ve devre arasında siyah beyazlı ekibe geri dönmüştü. Orkan, devre araında geri döndüğü Beşiktaş'ta henüz forma şansı bulabilmiş değil.

ROCO, BEKLENENDEN UZAK ÇIKTI

Şilili futbolcu Enzo Roco, sezon başında Meksika ekiplerinden Cruz Azul'den bedelsiz olarak transfer edilmiş ve beklentilerin uzağında bir performans sergilemişti. Roco, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 10 mça çııkmış ve takımına bir gollük katkı sağlamıştı.

(Takvim)