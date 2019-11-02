Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87

02.11.2019 16:17

SALON: BJK Akatlar

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem TetikBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13, Durisic 1, McAdoo 15, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge 4, Upshaw 14, Mert Celep 10, Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Saffold 61'İNCİ PERİYOT: 17-19DEVRE: 41-483'ÜNCÜ PERİYOT: 60-625 FAULLE ÇIKAN: 39.43 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 87-84 mağlup etti. Bu sonuçla konuk takım, ligdeki ilk galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini yaşadı.ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, 10 Kasım Pazar günü saat 15.15'te deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.15'te Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.