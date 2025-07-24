Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri! (VİDEO) Beşiktaş Shakhtar Donetsk geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK ÖZET

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özetini maçın ardından HT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 4-2'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı canlı olarak HT Spor'da yayınlandı.