Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Başakşehirle sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, özel olarak istediği deneyimli futbolcuyu yerli rotasyonunda kullanmak istiyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise herkesi şaşırttı. Yönetim, yerli ve deneyimli bir futbolcu olması sebebiyle Mehmet Topal için harekete geçmeye hazırlanıyor.

UYGUN BİR MAAŞLA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Ortacizgi.com'un haberine göre;Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal'ın transfer edilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ifade edildi. Mehmet Topal'ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.