Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Başakşehirle sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, özel olarak istediği deneyimli futbolcuyu yerli rotasyonunda kullanmak istiyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise herkesi şaşırttı. Yönetim, yerli ve deneyimli bir futbolcu olması sebebiyle Mehmet Topal için harekete geçmeye hazırlanıyor.

UYGUN BİR MAAŞLA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Ortacizgi.com'un haberine göre;Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mehmet Topal'ın transfer edilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ifade edildi. Mehmet Topal'ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Luuk de Jong'u istiyoruz
Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Tarkan Müge Anlı Şevval Sam Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal için harekete geçiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:19:25. #1.15#

title