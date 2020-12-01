Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

01.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:55

Beşiktaş'ın, Başakşehir ve Fenerbahçe zaferleri tam bir gövde gösterisine dönüşürken, yönetimin yol haritası da güncellendi. Beşiktaş'ta bugün yapılacak toplantıda Sergen hocaya 2+1 yıllık sözleşme konusu masaya yatırılacak. Son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası esmeye devam ediyor... Son 5 maçta alınan 4 galibiyet Kartal'ın zirve umutlarını tekrar yeşertirken, özellikle Başakşehir ve Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferleri tam anlamıyla bir gövde gösterisine dönüştü. Oysa daha birkaç hafta öncesine kadar Sergen hocanın kulüpteki geleceği ciddi anlamda tartışılıyordu.

HEDEF TAHTASINDAYDI

Geçen sezon Şubat ayında 30 puanla 7. sırada aldığı takımı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sıraya taşıyan başarılı çalıştırıcı, bu sezon Avrupa'ya erken havlu atılması, eleştirilen isabetsiz transferler ve ligdeki kötü sonuçlar sebebiyle hedef tahtasına oturtulmuştu

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Son dönemdeki üstün performans ise kulüpteki planları da değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim bugünkü toplantısında Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini masaya yatıracak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar

BAŞKAN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sergen Yalçın her ne kadar, "Kontrat benim için ikinci planda" dese de, son kararı verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gönlünün birlikte devam etmekten yana olduğu öğrenildi.

(Fanatik)

Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enes Batur Kenan Işık Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:55:11. #1.14#
title