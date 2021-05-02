Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Galatasaray'ın stadında kaldırmak için harekete geçiyor

Siyah-Beyazlılar, Hatay'ı 7-0 mağlup ederek geri sayıma başladı. Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Galatasaray'la oynayacağı maçın ardından kaldırmak istiyor. Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor karşısında puan kaybetmesi halinde, Süper Lig şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecek Kara Kartal.

Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçının sonucunu beklemeye koyuldu. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmadan sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk kupası için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Kartal, eğer Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında beraberlik ya da mağlubiyet alırsa, federasyona gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına şampiyonluk kupasının getirilmesi için başvuruda bulunacak. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında şu an 8 puan fark bulunuyor. Beraberlik durumunda bu fark 7'e inecek. Bu durumda bir sonraki hafta siyah beyazlılar, Galatasaray'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.