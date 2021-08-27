Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? 2021-2022 Beşiktaş ŞL grubundaki rakipler kimler? C grubu rakipler kolay mı zor mu?
Dün Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi ve Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? 2021-2022 Beşiktaş ŞL grubundaki rakipler kimler? C grubu rakipler kolay mı zor mu? merak etti. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? A grubunda mı, B grubunda mı, C grubunda mı, D grubunda mı, E grubunda mı, F grubunda mı, G grubunda mı, H grubunda mı? İşte detaylar...
Beşiktaş'ın grubu ve gruptaki rakipleri belli oldu. Spor yorumcularına göre temsilcimiz Beşiktaş diğer gruplara göre nispeten biraz daha kolay bir gruba düştü. Peki, Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri kimler? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta?
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI MI?
Evet. Dün akşam saatlerinde grup kuraları çekildi. Gruptaki takımlar şöyle:
A Grubu : Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge
B Grubu : Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan
C Grubu : Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş, Sporting
D Grubu : Real Madrid, Şahtar, Internazionale, Sheriff Tiraspol
E Grubu : Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev
F Grubu : Manchester United, Villarreal, Atalanta, Young Boys
G Grubu : Sevilla, Red Bull Salzburg, Wolfsburg, Lille
H Grubu : Juventus, Chelsea, Zenit, Malmö Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
BEŞİKTAŞ HANGİ GRUPTA?
Temsilcimiz Beşiktaş C grubunda yer alıyor.
Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri şöyle:
- Borussia Dortmund
- Ajax
- Sporting Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
RAKİPLER KOLAY MI ZOR MU?
Spor yorumcularına göre rakipler diğer gruplara göre biraz kolay diyebiliriz. İnşallah temsilcimiz Beşiktaş grubu ilk 2 sırada tamamlayıp üst tura çıkacaktır. Başarılar diliyoruz...