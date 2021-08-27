Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? 2021-2022 Beşiktaş ŞL grubundaki rakipler kimler? C grubu rakipler kolay mı zor mu?

Dün Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi ve Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? 2021-2022 Beşiktaş ŞL grubundaki rakipler kimler? C grubu rakipler kolay mı zor mu? merak etti. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? A grubunda mı, B grubunda mı, C grubunda mı, D grubunda mı, E grubunda mı, F grubunda mı, G grubunda mı, H grubunda mı? İşte detaylar...