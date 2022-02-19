Önder Karaveli'den sürpriz tercihler! Beşiktaş-Altay maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son 3 haftadır galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibi karşısında mutlak galibiyet istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta karşılaşıyor. 38 puanla 8. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 22 puanla 19. sırada bulunan İzmir ekibi karşısında galibiyeti hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Koudou, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi kadroya alınmadı. Altay'da cezalı stoper Murat Akça ile sakatlığı bulunan Thiam bu karşılaşmada yer alamayacak. İzmir temsilcisinde Marco Paixao, Mateusz Lis, Mohammed Naderi, Andre Poko, Leandro Kappel, Martin Rodriguez ve Thaciano ise sarı kart sınırında bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.