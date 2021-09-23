Beşiktaş, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında resmen aldı. Fransız sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sporting Lizbon kulübüne 4 milyon 800 bin euro ödeme yapılacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Valentine Rosier'in bonservisinin Sporting Lizbon'dan alındığını açıkladı. Siyah beyazlılar Rosier için Portekiz kulübüne 4.800.000 € ödeyecek.
Rosier ile 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzalandı.
İşte KAP bildirimi:
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