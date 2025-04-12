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Beşiktaş Rams Başakşehir maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Beşiktaş Rams Başakşehir bu akşam Başakşehir ile Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Rams Başakşehir maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş Rams Başakşehir maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Beşiktaş Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Başakşehirile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Rams Başakşehir maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Rams Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Rams Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş:

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Başakşehir:

Beşiktaş Rams Başakşehir maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


BEŞİKTAŞ RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Rams Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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