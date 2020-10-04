Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiralıyor

Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, maçın ardından transfere hız verdi. Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal'ı kiralamak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.

TRANSFER OLURSA, 4 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ