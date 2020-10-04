Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiralıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiralıyor

04.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:42

Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, maçın ardından transfere hız verdi. Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal'ı kiralamak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.

TRANSFER OLURSA, 4 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiralıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Sak Bergüzar Korel Seren Serengil Aras Bulut İynemli
Spor Babel Gökhan Töre Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Fatih Muratpaşa Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiralıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 21:42:55. #1.14#
title