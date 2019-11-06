Beşiktaş, Portekiz'de

Beşiktaş, Braga ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesi için Portekiz'e geldi.

06.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:41
Beşiktaş, Portekiz'de

Beşiktaş, Braga ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesi için Portekiz'e geldi.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.


Havalimanında bir grup taraftarımızın karşıladığı Kara Kartal, kara yoluyla Braga kentine hareket etti.


Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenlenecek.


Teknik Direktör Abdullah Avcı, Braga maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti:


Loris Karius


Utku Yuvakuran


Ersin Destanoğlu


Necip Uysal


Oğuzhan Özyakup


Caner Erkin


Domagoj Vida


Adem Ljajic


Güven Yalçın


Jeremain Lens


Tyler Boyd


Enzo Roco


Pedro Rebocho


Mohamed Elneny


Umut Nayir


Erdem Seçgin


Kartal Kayra Yılmaz - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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