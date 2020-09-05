Beşiktaş özüne döndü, The Land Of Legends Cup'ı üçüncü tamamladı
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Beşiktaş özüne döndü, The Land Of Legends Cup'ı üçüncü tamamladı

Spor Arena / İsmail ER - Sezona Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK ve The Land of Legends Cup'taki Sivas yenilgileriyle başlayan Beşiktaş, turnuvanın 3.'lük maçında Antalya'yı 3-0 mağlup edip taraftarına umut aşıladı.

Beşiktaş özüne döndü, The Land Of Legends Cup'ı üçüncü tamamladı
05.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 07:38

Spor Arena/ İsmail ER - Sezona Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK ve The Land of Legends Cup'taki Sivas yenilgileriyle başlayan Beşiktaş, turnuvanın 3.'lük maçında Antalya'yı 3-0 mağlup edip taraftarına umut aşıladı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesindeki bu önemli hazırlık maçında Kartal; Vodafone Park'ta genç yıldızlarıyla kazandı. Yeni tansferlerden Atakan Üner, takıma dönen Oğuzhan Özyakup'un asistinde 3'te golü attı. 40'ta Mensah devrenin skorunu belirledi: 2-0

Necip çok koştu, Utku yıldızlaştı

Özellikle savunmada uyumlu bir görüntü çizen siyah beyazlılar; Antalyaspor'a geçit vermedi. Kaptan Necip Uysal büyük efor sarf etti. İkinci devrenin başında penaltı kazanan Antalya'da 55'te Fredy'nin kullandığı penaltıda siyah beyazlıların genç kalecisi Utku gole izin vermedi. 83 dakika sahada kalan Hasic de beğeni alırken, 61'de Larin'in yerine giren Oğuzhan Akgün de mücadelesiyle umut verdi. Karşılaşmada son sözü; 86. dakikada fileleri havalandıran İlkay İşler söyledi: 3-0. Öte yandan Antalyaspor'da Nuri Şahin 46. dakikada Jahovic'in yerine oyuna girdi.

Kaynak: Hürriyet

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