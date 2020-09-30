Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor
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Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor

30.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:03

Forvet bölgesine Aboubakar'ı transfer etmesine karşın yeni bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu Nikola Kalinic'te de mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlı idareciler, Hırvat golcünün transferini hafta sonuna kadar bitirmek istediklerini ve Kalinic'i İstanbul'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Nikola Kalinic için istediği teklifleri alamayan Atletico, bonservis bedeli ısrarından vazgeçmek üzere. Oyuncunun hafta sonuna kadar Kartal'a imza atması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Nikola Kalinic'i bonservissiz göndermek istemeyen Atletico Madrid, Luis Suarez'i kadrosuna katmasının ardından strateji değişikliğine gidiyor. Kalinic için İtalyan kulüplerinden istediği teklifleri alamayan İspanyol kulübünün, Hırvat yıldızın transferine bonservis bedeli olmaksızın izin verme noktasına geldiği ifade edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "En geç hafta sonuna kadar transferi bitirmek için çalışıyoruz. Cuma ve cumartesi bu konuda önemli gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah- beyazlılar, maaş ve bonus dahil 2 milyon 750 bin euroluk teklifle gitmişti. Oyuncuyla da son pazarlıkların yapıldığı ve anlaşmanın her an sağlanabileceği belirtildi.

2008'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

(Sabah)

Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor
Haber Yorumları (1)
AFYONLU: OĞUZHAN LENS WELLİNGTON CARİN DE İYİDİR İŞ GÖRÜR
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