Beşiktaş, Muhammed Besic'i Transfer Etmek İstiyor

İngiliz basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Championship ekibi Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Besic ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde bonservisi Everton'da bulunan yetenekli futbolcunun sezon sonunda kiralık olarak Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye transfer olabileceği savunuldu.

(Skorer)