Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti
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Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Ryan Babel, menajerler aracılığıyla eski takımı Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, fiyat-performans kalitesini yetersiz bulduğu Hollandalı oyuncuyu geri çevirdi.

22.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:28

Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen ve kendisine takım araması iletilen Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.

SERGEN YALÇIN TALEPKAR DEĞİL

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.

(Sporx)

Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti

Kaynak: Haberler.com

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