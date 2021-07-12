Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu
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Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini resmen açıkladı. 35 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllığına anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, örümcek adam lakaplı deneyimli oyuncunun transferini özel bir videoyla duyurdu. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.

Beşiktaş, Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı renklerine kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEHMET TOPAL'A ÖZEL VİDEO

Örümcek adam lakabıyla tanınan Mehmet Topal'ın transferini özel bir videoyla duyuran Beşiktaş'ın paylaşımı ilgi çekti. Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu
Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu
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