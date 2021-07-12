Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini resmen açıkladı. 35 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllığına anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, örümcek adam lakaplı deneyimli oyuncunun transferini özel bir videoyla duyurdu. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.