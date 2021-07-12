Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
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Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

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Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki tecrübeli ön libero Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kadroda rotasyon zenginliği oluşturmak isteyen Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Mehmet Topal'la söz kesildi.

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

İSTİKRAR ABİDESİ

2006 yılında Galatasaray ile piyasaya çıkan Topal, 4 sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giydi. Ardından 5,5 milyon euroya Valencia'ya gitti ve 2012'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Kanarya'da 7 sezon top koşturan ve takımın en istikrarlılarından olan Topal, sözleşmesi bitince 2019 yazında Başakşehir'e gitti. Başakşehir'de de stoper ve ön liberoda hocalarına zenginlik kattı. 81 kez de Milli Takım forması giydi

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
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