Beşiktaş, Manchester United'da Forma Giyen Fellaini'yi Yeniden Gündeme Aldı

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için harekete geçen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da almıştı. Burada bir dizi transfer görüşmesi yapan Orman'ın, Anderson Talisca'nın geleceğinin belirsizliği sebebiyle yeniden gündeme Marouane Fellaini'yi aldığı bildirildi.

Premier Lig devi Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fellaini'nin menaceriyle ilk temasın sağlandığı ve anlaşma şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. United'ın, yeniden sözleşme imzalamayacağı Belçikalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık bir sözleşme yapılmak istendiği öğrenildi.

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Talisca'nın, Benfica ile yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu olan 21 milyon Euro'yu (106 milyon TL) karşılamak konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen Siyah-Beyazlılar'ın, Fellaini ile orta sahayı güçlendirmek istediği vurgulandı. İngiliz ekibinden senelik 4 milyon Euro (20 milyon TL) kazanan 30 yaşındaki oyuncuya, aynı rakamlarda bir kontrat verilmesi düşünülüyor. Avrupa'nın yanı sıra ABD'den ve Uzak Doğu'dan da teklifler alan Belçikalı yıldızın, henüz kesin bir karar vermediği, sezon sonunda rotasını netleştireceği konuşuluyor.

DİĞER ADAY AARON HUNT

Geçmiş sezonlarda sık sık adı Beşiktaş'la anılan Aa ron Hunt , Anderson Ta lisca'nın alternatifi olarak düşünülen Fe llaini'de bir sıkıntı çıkması durumunda B planı olarak düşünülüyor. Kariyerine Almanya' nın Hamburg takımında devam eden 31 yaşındaki atak orta saha oy uncusunun da sözleşmesi tıpkı Fellaini gibi sezon sonunda bitiyor. Menacerler tarafından Kara Kartal'a önerilen Hunt, kulübü adına bu sezon 29 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez salladı ve 2 de asist yaptı