Beşiktaş maçında sinirden kendinden geçmişti! PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı

Tff, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından yaşananlar nedeniyle ceza yağdırdı.

MURAT SANCAK'A 3 AY HAK MAHRUMİYETİ

Açıklanan PFDK kararlarında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçı sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildi. Öte yandan Sancak'a sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 13 bin lira para cezası verildi.

"İNCELEMENİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Öte yandan PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

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