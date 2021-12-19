Beşiktaş maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - -Pereira'dan 4 değişiklik

-Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbi mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin 16'ncı haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Pereira, Ferdi Kadıoğlu ve Tisserand'a sakatlıkları sebebiyle görev vermezken, Gustavo ve Serdar Dursun'u yedek soyundurdu. Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Zajc ve Berisha'ya ilk 11'de forma verdi. Sarı-lacivertli ekipte; kalede Berke Özer, savunma üçlüsünde Kim Min-jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai, orta ikilide Crespo ve Zajc, kanatlarda Osayi-Samuel ve Novak, hücum üçlüsünde ise Rossi, Mesut Özil ve Berisha yer aldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-laciverti taraftarlar, Ülker Stadyumu'nu tamamen doldurdu.

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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