Beşiktaş maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'DE 6 FARKLI İSİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Uygun, kalede Tarık'ın yerine Gökhan, Moroziuk'un yerine Baiano, Emir'in yerine Selim, Melnjak'ın yerine İsmail, Fernando'nun yerine Boldrin ve Remy'in yerine Samudio'ya ilk 11'de görev verdi.BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, ligde son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yalçın, sağ bekte cezalı Rosier'in yerine Dorukhan, stoperde Montero'nun yerine Welinton ve orta sahada Necip'in yerine Atiba Hutchinson'a görev verdi.21 KİŞİLİK KADROYU TAMAMLAYAMADI

Bu arada Beşiktaş'ta cezalı ve sakatlıklardan dolayı eksik oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 21 kişilik kadroyu dolduramadı. Karşılaşmaya 8 yedek oyuncu ile çıkan siyah-beyazlılarda kulübede genç oyuncular da yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Beşiktaş'ın bir golü daha VAR'a takıldı! Canlı anlatım
Beşiktaş'ın bir golü daha VAR'a takıldı! Canlı anlatım
Beşiktaş'ın iki golü VAR'a takıldı! Ljajic ve Atiba'nın sevinci yarım kaldı
Beşiktaş'ın iki golü VAR'a takıldı! Ljajic ve Atiba'nın sevinci yarım kaldı
Aslan ilk yarıda oyunun hakimiydi ama devre sessiz bitti! Canlı anlatım
Aslan ilk yarıda oyunun hakimiydi ama devre sessiz bitti! Canlı anlatım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:36:52. #1.16#

title