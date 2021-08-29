Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Siyah-Beyazlılar'ın Karagümrük maçında 4. hakem Onur Öztoprak, Sergen Yalçın ve ekibine 3 yerli oyuncunun olması gerektiğini belirterek değişiklikte müdahalede bulundu. Teixeira'nın yerine Necip girdi. Talimatlarda ise yerli sayısına ilişkin bir kısıtlama yok. Sergen Yalçın maçtan sonra, "Hakem kuralı bilmiyor" diye tepki göstermişti.