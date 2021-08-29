Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar
Siyah-Beyazlılar'ın Karagümrük maçında 4. hakem Onur Öztoprak, Sergen Yalçın ve ekibine 3 yerli oyuncunun olması gerektiğini belirterek değişiklikte müdahalede bulundu. Teixeira'nın yerine Necip girdi. Talimatlarda ise yerli sayısına ilişkin bir kısıtlama yok. Sergen Yalçın maçtan sonra, "Hakem kuralı bilmiyor" diye tepki göstermişti.
Gazeteci Çağdaş Sevinç, Beşiktaş-Karagümrük maçının 4. hakemi Onur Özütoprak'ın değişikliğe yaptığı müdahalenin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hakemin Beşiktaş kulübesine net şekilde '3' işareti yaptığı görüldü.
"BİZ KURALI ÖYLE BİLİYORUZ"
Sergen Yalçın maçtan sonra, "Biz oyuna Türk sokmalıydık diye biliyorduk, hakem 3 yerli işareti yaptı. O zaman hakem bizi kandırdı, ya da o da kuralı bilmiyor" diye konuştu.