Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar'ın Karagümrük maçında 4. hakem Onur Öztoprak, Sergen Yalçın ve ekibine 3 yerli oyuncunun olması gerektiğini belirterek değişiklikte müdahalede bulundu. Teixeira'nın yerine Necip girdi. Talimatlarda ise yerli sayısına ilişkin bir kısıtlama yok. Sergen Yalçın maçtan sonra, "Hakem kuralı bilmiyor" diye tepki göstermişti.

Gazeteci Çağdaş Sevinç, Beşiktaş-Karagümrük maçının 4. hakemi Onur Özütoprak'ın değişikliğe yaptığı müdahalenin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hakemin Beşiktaş kulübesine net şekilde '3' işareti yaptığı görüldü.

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar

"BİZ KURALI ÖYLE BİLİYORUZ"

Sergen Yalçın maçtan sonra, "Biz oyuna Türk sokmalıydık diye biliyorduk, hakem 3 yerli işareti yaptı. O zaman hakem bizi kandırdı, ya da o da kuralı bilmiyor" diye konuştu.

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar
Sinan Engin: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
Sinan Engin: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Mame Thiam Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:11:10. #1.14#

title