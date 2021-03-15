Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak

15.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:49
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe için Kadıköy adeta cehenneme döndü. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda büyük yara alması ve takımda yaşanan son gelişmelerin ardından Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu bir araya gelecek. İkilinin toplantısında Erol Bulut'un takımdaki geleceği ve hakem kararları masaya yatırılacak.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, iç sahadaki olumsuz havayı dağıtamadı. Bu sezon ligin 24'üncü haftasında Galatasaray yenilgisi ile başlayan iç saha kabusundaki olumsuz hava devam ediyor.

İÇ SAHA YENİLGİ REKORU KIRILDI

Ligin 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçında kazanamazken bu sezon iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırdı. Sarı-lacivertli ekip 24'üncü haftada Galatasaray'a 1-0, 26'ncı haftada Göztepe'ye 1-0 yenildi. 28'inci haftadaki Antalyaspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılan sarı-lacivertliler, 30'uncu haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybederek evinde 4 maç üst üste galip gelemedi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, 24 puanla ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen sarı-lacivertli takımın teknik patronunu istifaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden istifa çağrısında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar Erol Bulut'la şampiyonluk yaşayacaklarına inançlarının kalmadıklarını dile getirdiler.

KRİTİK KARARLARIN ALINMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesinde bir araya gelecek. 21 yıl sonra Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisinin ardından takımdaki son durum, teknik direktör Erol Bulut'un durumu ve hakem kararları ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek. Önemli oyuncular ile takım yeniden dizayn edilirken elde edilen başarısız sonuçların irdeleneceği görüşmede nasıl bir aksiyon alınacağı merak edilirken, kritik kararların alınması bekleniyor.

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