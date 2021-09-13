Süper Lig'in 4. haftasını 1. sırada kapatan ve lige hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Avrupa'da da aynı başarıyı göstermek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşmak isteyen siyah beyazlılar Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu? İşte sporseverlerin merak ettiği sorular ve cevapları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15-09-2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Exxen, platformundan yayınlanacak. Maç 19:45'te başlayacak.

GRUPTA KİMLER VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 26 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te başlayan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle çekildi. Kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki rakipleri Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon oldu.

Beşiktaş

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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