Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Beşiktaş, ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin ilgi odağı olan maç hakkında detaylar araştırılırken EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu ve Beşiktaş maçı hangi kanalda konuları araştırıldı. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasını 1. sırada kapatan ve lige hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Avrupa'da da aynı başarıyı göstermek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaşmak isteyen siyah beyazlılar Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu? İşte sporseverlerin merak ettiği sorular ve cevapları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15-09-2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Exxen, platformundan yayınlanacak. Maç 19:45'te başlayacak.

GRUPTA KİMLER VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 26 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te başlayan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle çekildi. Kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki rakipleri Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon oldu.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu?Beşiktaş

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu?
Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Derya Baykal Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN Beşiktaş maçı şifresiz izleniyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:07:08. #1.12#