Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım
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Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım

03.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:27
Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Kazanması halinde lider olacak olan siyah-beyazlılar, son haftalardaki iyi formunu sürdürmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde haftayı lider kapatacak.

KAZANIRSA LİDER OLACAK

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

KAYSERİSPOR: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Kanga

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Güven, N'Koudou, Mensah, Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 4: Sol kanattan hareketlenen Atiba ceza sahası sol çaprazında topla buluştu vuruşunda kaleci Doğan topu kornere attı.

Dakika 12: De Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Mensah'ın penaltı vuruşunda Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan gole izin vermedi.

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