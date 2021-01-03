Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Kazanması halinde lider olacak olan siyah-beyazlılar, son haftalardaki iyi formunu sürdürmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.