Beşiktaş, lider Sivasspor karşısında tutunamadı

19.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:40

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başlangıç yaptı.

Ligin 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sezon ligde 6. yenilgisini alan Beşiktaş, 30 puanda kaldı.

2020'ye kötü başlangıç

Beşiktaş, 2020 yılına kötü başladı.

Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'de ise Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Bu yılın ilk 2 maçında 3 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 5 gol gördü.

Bu sezonki 13. yenilgi

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 27. resmi maçına çıkan Beşiktaş, 13. kez yenildi.

Süper Lig'de 6, Avrupa Ligi'nde 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 defa yenildi.

Avcı yönetiminde 11 kez kazanan Beşiktaş, 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 39 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 44 gol gördü.

Ligde gol yeme serisi 6 maça çıktı

Beşiktaş, ligde üst üste 6. maçta gol yemekten kurtulamadı.

Ligin ilk yarısındaki son 5 maçta Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nden gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş, son 6 karşılaşmada toplam 11 gol yedi.

Beşiktaş, rakibine evinde 6. kez yenildi

Siyah-beyazlı ekip, evinde Sivasspor'a 6. defa yenildi.

Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

İç sahadaki karşılaşmalarda rakibine 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasını da aynı sonuçla tamamlamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 yenilmişti.

Yine gollü maç

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 27 lig karşılaşması gollü bitirken, 28. mücadele de aynı şekilde tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, şu ana kadar 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Ljajic 15 hafta sonra gol attı

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü atan Adem Ljajic, Süper Lig'de 15 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde 2. haftadaki Göztepe karşılaşmasında fileleri havalandıran Ljajic, sonraki 15 karşılaşmada takımına bu şekilde katkıda bulunamamıştı.

Elneny cezalı

Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Muhammed Elneny, cezalı duruma düştü.

Elneny, cezası nedeniyle 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Taraftarlardan tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, Adem Ljajic ve Loris Karius'a tepki gösterdi.

Taraftarlar, son bölümde ise "Sergen Yalçın" lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, "Abdullah Avcı istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Bu arada dünyanın ilk dijital scouting projesi "Geleceğin KaraKartalı"nı kazanan 14 yaşındaki Aksaraylı Elif Can, karşılaşmanın devre arasında sahaya çıktı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın altyapısına seçilen Elif Can, yaptığı gösteriyle taraftardan alkış aldı.

VAR kararıyla kırmızı kart

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla gösterdiği kartları değiştirdi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Gönül yerde kaldı. Faul kararı veren Şansalan, Erdoğan Yeşilyurt'a da sarı kart gösterdi.

Daha sonra pozisyonu bir daha izleyen hakem Şansalan, Erdoğan'ın sarı kartını iptal edip faulü yapan Uğur Çiftçi'yi direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

İki takım oyuncuları arasında gerginlik

Maçın 78. dakikasında Muhammed Elneny ile Fatih Aksoy'un itişmesi sonucu iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin sonlanmasının ardından hakem Şansalan, her iki oyuncuya sarı kart gösterdi.

Sivasspor'dan 12. galibiyet

Süper Lig'de 12. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 40'a çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ligde son olarak Galatasaray'a 3-2 yenilen Sivasspor, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı. Sivasspor, bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan elde etti.

Kaynak: AA