Beşiktaş'lı başarılı oyuncu Domagoj Vida takımdan ayrılma ihtimali olan Gökhan Gönül için "Bizimle kal" paylaşımı yaptı Beşiktaş'ın başarılı stoper oyuncusu Domagoj Vida, takım arkadaşı Gökhan Gönül için takımda kal çağrısında bulundu. Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılma ihtimaline karşılık sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vida, Gökhan Gönül'e "Bizimle kal" etiketinde paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida, kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Gönül için bir paylaşım yaptı. Hırvat oyuncu, takımdan ayrılması söz konusu olan deneyimli sağ bek için bizimle kal etiketini kullandı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği sezonun son derbisinde golleri kaydeden iki isim Domagoj Vida ve Gökhan Gönül oldu. Vida'nın maç sonu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarından beğeni topladı. Hırvat stoper, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Gökhan Gönül'e sözleşme mesajı gönderdi.

"BİZİMLE KAL" ETİKETİ İLE HİKAYE PAYLAŞTI

Domagoj Vida, yaptığı hikaye paylaşımında, 2016 yılında takıma katılan Gökhan Gönül için "Bizimle Kal" etiketini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İÇİN SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde olası ayrılığı hakkında konuşan Gökhan Gönül, İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Gökhan Gönül, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Toplamda 8 gole doğrudan katkı sağlayan Gökhan Gönül maç başına gole katkı sağlama oranı 0.27 'dir. Yani %27'lik bir gole katkı oranıyla oynamaktadır.