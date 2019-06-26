Beşiktaş, Leonel Di Placido ile el sıkıştı
Beşiktaş, Lanus forması giyen 1994 doğumlu sağ bek Leonel Di Placido ile anlaştı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına son hızla devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. FIFA menajeri Marco Kırdemir, Radyospor'a Beşiktaş'ın ilk transferini açıkladı.
Marco Kırdemir, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen Leonel Di Placido'nun Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı. 1994 doğumlu olan savunma oyuncusunun transferinin kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.
(Ajansspor)
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