Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış - Haberler Spor
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Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış

Haberler.com - Spor
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Yeni sezonda Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş iddialara cevap verdi. "Yazılıp çizilenlerden ne haberim ne alakam var" diyen Güneş, "Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la yeni sezon için anlaşmaya vardığı iddia edilen teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların hocaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR HOCAYA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazeteci Candaş Tolga Işık, " Şenol Güneş'le konuştum, 'Benim yazılıp çizilenlerden nehaberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış

AHMET NUR ÇEBİ'NİN PLANLARINDA ŞENOL GÜNEŞ YOK

Candaş Tolga Işık ayrıca Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin planlarında ilk etapta Şenol Güneş olmadığını belirtti.

Beşiktaş'la anlaşmaya vardı mı? Şenol Güneş'ten iddialara sürpriz çıkış

Haberler.com - Spor

Candaş Tolga Işık, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Haber

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